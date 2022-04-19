Банк России пошел на существенное смягчение валютных ограничений: еще с 11 апреля он отменил комиссию в размере 12% на покупку долларов и евро через брокеров, а с 18 апреля разрешил продавать населению наличную валюту, поступившую в банк после 9 апреля. Как это скажется на курсе рубля?

Надо понимать, что масштаб операций по наличному обмену валюты не будет существенным. Ведь финансовые организации не смогут продать наличных долларов и евро больше, чем внесено в их кассы в период с 9 апреля. Таким образом, позиция банков в наличной валюте будет меняться крайне незначительно. Смягчение мер валютного контроля способно стимулировать спрос на нее. Но это далеко не основной фактор влияния на текущий курс рубля.

На открытии торгов 18 апреля курс доллара рос на 0,25%, до 80,19 рублей, курс евро — до 85,4 рублей (+0,07%). Однако уже к концу дня нацвалюты отыграла позиции, укрепившись до 79,75 рубля и 83,68 рубля соответственно.

С фундаментальной точки зрения давление негативных внешних факторов в текущем году усилилось. Международные рейтинговые агентства отозвали рейтинги России и ее регионов. Стоимость «страхования» российского госдолга выросла до многолетнего максимума. Объем поступающей в страну валютной выручки будет сокращаться (хотя платежный баланс, напротив, вырос). Весь комплекс экономических ограничений довлеет над курсом рубля. Но непосредственно на котировки отечественной валюты они влияют незначительно.

Ее стоимость относительно доллара и евро определяется фактическим спросом и предложением на бирже. А наиболее существенным фактором спроса на доллары и евро является необходимость совершения внешнеторговых операций импортерами.

По данным Минэкономразвития, российский импорт существенно сократился, соответственно, уменьшается и спрос на иностранную валюту. Предложение же почти полностью зависит от продажи на бирже экспортной выручки. Указ президента закрепил необходимость реализации 80% валютной выручки экспортерами, и это стало основной причиной укрепления биржевого курса рубля с 10 марта более чем на треть. Российская валюта вернулась в диапазон 75–80 рублей за доллар, характерный для января текущего года.

Важнейшее заявление, сделанное главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной 18 апреля, — возможность смягчения требования к экспортерам об обязательной продаже 80% валютной выручки. Это позволит значительнее влиять на курс российской валюты. Теперь регулятор сможет более оперативно реагировать на риски и по мере их ослабления смягчать требования к экспортерам, в том числе продлевать сроки продажи выручки (сейчас они должны продавать ее в течение трех дней после зачисления на счет).

Это решение реализует гибкий подход к распоряжению внешнеторговой выручкой. Если бы не оно, рубль, вероятно, продолжил бы среднесрочно укрепляться.

Локально же спрос на рублевую ликвидность поддерживает период ежемесячных налоговых выплат, пик которых придется на 25 апреля. Это увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.

В этих обстоятельствах регулятор может допустить определенную либерализацию процессов обмена, перевода валюты физическими лицами, так как риски резкой девальвации рубля незначительны.

В условиях ограничения на выход иностранного бизнеса из российских активов, запрета ЦБ на продажу ценных бумаг нерезидентами (по итогам 2021 года доля иностранных инвесторов в обороте торгов акциями, по данным Мосбиржи, составила 48%), запрета открытия «коротких» позиций на российском финансовом рынке, у Банка России достаточно рычагов для поддержания стабильного курса рубля.

После окончания апрельского налогового периода возможно как определенное ослабление российской валюты (преодоление уровня 80 руб./доллар), так и сохранение текущего диапазона. Однако применение регулятором гибкого подхода к продаже валютной выручки экспортерами в противовес ранее обсуждаемому закреплению ее на определенном, более низком, чем сейчас, уровне не позволит доллару в ближайшей перспективе значительно укрепиться.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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