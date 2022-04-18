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Власти Ливии заявили о невозможности нарастить поставки нефти в ЕС

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В сложившихся в Ливии условиях страна не способна увеличить поставки нефти и газа в Европу. Об этом 18 апреля заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун.

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«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — цитирует его «РИА Новости».

Как пояснил Аун, рост добычи нефти в Ливии требует окончания модернизации нефтяных объектов при наличии эффективного управления.

Кроме того, как сообщалось 17 апреля, два ливийских порта приостановили отгрузку нефти. В Зуветине к югу от Бенгази отгрузка нефти была прекращена после появления выступающих против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Сорвалась загрузка в танкер 1 млн баррелей нефти.

В Меллите, на западе Ливии, неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Филь, связанном с портом. Суточная добыча там оценивается в 65 тыс. баррелей в сутки.

Эти остановки стали последними в серии сбоев в нефтяной промышленности Ливии на фоне обострения политического кризиса.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) подтвердила в воскресенье приостановку добычи на одном из крупнейших в стране нефтяных месторождений Эль-Филь. Национальная нефтяная корпорация объявила форс-мажорные обстоятельства в отношении сырой нефти Меллиты.

Нефтяной сектор Ливии страдает на фоне политического кризиса, который снова привел к двоевластию в стране. В феврале палата представителей Ливии назначила главой правительства экс-главу МВД Фатхи Башагу. Его предшественник на посту Абдель Хамид Дбейба отказывается уйти в отставку.

Ситуация в Ливии осложняет планы нефтегазовых компаний и стран Евросоюза отказаться от российских углеводородов, заменив их на ресурсы из других стран.

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