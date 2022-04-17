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Два порта в Ливии остановили отгрузку нефти

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Два крупных ливийских порта Зуветина и Меллита перестали отгружать нефть. Об этом 17 апреля сообщило агентство Bloomberg.

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В Зуветине к югу от Бенгази отгрузка нефти была прекращена после появления выступающих против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Из-за беспорядков была сорвана загрузка в танкер 1 млн баррелей нефти.

В Меллите на западе Ливии неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Филь, связанном с портом. Суточная добыча там оценивается в 65 тыс. баррелей в сутки.

Эти остановки стали последними в серии сбоев в нефтяной промышленности Ливии на фоне обострения политического кризиса.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) подтвердила в воскресенье приостановку добычи на одном из крупнейших в стране нефтяных месторождений Эль-Филь. Национальная нефтяная корпорация объявила форс-мажорные обстоятельства в отношении сырой нефти Меллиты.

Нефтяной сектор Ливии страдает на фоне политического кризиса, который снова привел к двоевластию в стране. В феврале палата представителей Ливии назначила главой правительства экс-главу МВД Фатхи Башагу. Его предшественник на посту Абдель Хамид Дбейба отказывается уйти в отставку.

16 марта 2021 года премьер-министр уходящего правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж официально передал полномочия новому кабмину Абделя Хамида Дбейбы и избранному президентскому совету (исполняет роль главы государства) под председательством Мухаммеда аль-Менфи.

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