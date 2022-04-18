В Полярном мужчина украл 200 м кабеля

Представитель телекоммуникационной компании (имя не указано) обратился в отдел полиции по городу Полярный с заявлением о краже 200 м кабеля. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщило информационное агентство «Би-порт».

Провода были срезаны между жилыми домами по улице Героев-североморцев. Предприятие понесло ущерб в размере 27 тыс. рублей, а жители домов лишились интернета и телефонной связи.

Отмечается, что следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, опросила потенциальных очевидцев преступления, а также изъяла следы обуви и обрезки кабеля. Кроме того, выяснилось, что похититель сдал срезанный кабель в пункт приема металлолома.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 44-летний мужчина, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотических средств.

Он рассказал полиции, что проходил мимо домов, увидел кабель и ночью срезал его кусачками. Затем он обработал провода и сдал их в пункт приема металла, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже, предусматривающее до двух лет лишения свободы.

Помимо этого стало известно, что житель Полярного подозревает еще в ряде хищений проводов и кабелей, совершенных в конце прошлого года. По ним также возбуждены уголовные дела и ведется расследование.

Ранее, в январе, сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области задержали двух мужчин, укравших кабели интернет-провайдера. В результате их действий десятки домов остались без интернета. В компании оценивают ущерб в 400 тыс. рублей.