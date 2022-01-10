Часть Волжского осталась без интернета из-за кражи кабелей

В городе Волжском Волгоградской области задержали двух мужчин, укравших кабели интернет-провайдера. В результате их действий десятки домов остались без интернета. В компании оценивают ущерб в 400 тыс. рублей.

Мужчин сервисные инженеры поймали во время кражи в одном из подъездов и сдали в полицию. Ими оказались 32-летний и 25-летний местные жители.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на региональное ГУ МВД пишет, что первое сообщение о краже поступило 8 января. С крыши дома на улице Энгельса украли кабель, нарушив интернет-соединение.

По предварительным данным, кабели, содержащие медь, воры планировали сдать в пункты приема цветного металла.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья украл и сдал в пункт приема черных металлов шесть центнеров запчастей для сельхозтехники.