Один человек погиб после ДТП с электричкой в Нижегородской области
Электропоезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в Нижегородской области. Два человека получили травмы, один из них скончался в больнице.
Авария произошла в районе деревни Галкино 17 апреля. По данным ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля Hyundai пытался проехать через железнодорожный переезд без шлагбаума на запрещающий сигнал светофора. Мужчина не успел покинуть пути, в машину врезалась электричка.
От удара водителя и пассажира выбросило из иномарки. Автомобилист получил множественные травмы головы, переломы ребер, правого бедра и предплечья. Мужчина был госпитализирован в состоянии травматического шока и скончался в больнице, пишет ИА «НьюсНН». Его пассажир госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ссадинами.
14 апреля сообщалось о наезде электрички на 14-летнего подростка во Владивостоке. Заметив пешехода, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Несовершеннолетний получил различные травмы и был госпитализирован.