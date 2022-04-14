Электропоезд сбил подростка на станции во Владивостоке

На железнодорожной станции Гайдамак во Владивостоке электропоезд сбил 14-летнего мальчика. Об этом пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщает 14 апреля.

«Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но избежать наезда на несовершеннолетнего не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток получил различные травмы. «Скорая» доставила его во Владивостокскую клиническую больницу, пишет РИА «Восток-Медиа».

По факту произошедшего организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Вечером 12 апреля на железнодорожной станции Обухово в Санкт-Петербурге электричка сбила 44-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.