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Вильфанд спрогнозировал похолодание в ряде российских регионов

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Похолодание на следующей неделе придет в Краснодарский край, Адыгею, Крым, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Об этом 17 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае в понедельник тепло еще сохранится до +13 градусов. Однако к концу недели температура в этих регионах будет достигать +1… +3 днем и -4… -6 ночью.

Вильфанд добавил, что в Новосибирске температура на следующей неделе понизится сразу на 15 градусов, а в Кемеровской области — на 20 градусов.

Юг европейской части России заметное похолодание настигнет уже в среду, спрогнозировал синоптик.

«В Краснодарском крае в понедельник расчудесная погода — около +25 градусов, в Адыгее — +29 градусов. Но к среде температура понизится на 10 градусов. В Крыму тоже понизится температура, но на семь градусов. В среду и четверг уже будет +11…+12 градусов днем» — приводит слова метеоролога ТАСС.

17 апреля ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на территории центральной части России до конца апреля характер погоды будет неустойчивым. На солнечную теплую погоду до конца апреля не стоит рассчитывать, подчеркнул синоптик. По его словам, ожидается только один или два дня с температурой от +10 до +15 градусов.

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