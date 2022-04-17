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Синоптик дал прогноз погоды до конца апреля

Синоптик Михаил Леус: погода до конца апреля будет неустойчивой
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На территории центральной части России до конца апреля характер погоды будет неустойчивым. Погода прогнозируется ненастная. Об этом 17 апреля рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Как и предполагалось в конце марта, апрель холоднее нормы на один-полтора градуса и с большим количеством осадков», — сказал специалист «Ленте.ру».

На солнечную теплую погоду до конца апреля не стоит рассчитывать, подчеркнул синоптик. По его словам, ожидается только один или два дня с температурой от +10 до +15 градусов.

«Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя», — сказал специалист.

Как отмечалось ранее 17 апреля, погода в Вербное воскресенье ожидается совсем не весенней. Небо в большинстве регионов средней полосы России закроют плотные облака, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура понизится до значений ниже обычных.

15 апреля главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 23 и 24 апреля, когда будет отмечаться Пасха, в Москве ожидается солнечная погода. По ее словам, в начале следующей недели возможны заморозки, но осадков станет меньше.

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