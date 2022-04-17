Синоптик дал прогноз погоды до конца апреля

На территории центральной части России до конца апреля характер погоды будет неустойчивым. Погода прогнозируется ненастная. Об этом 17 апреля рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Как и предполагалось в конце марта, апрель холоднее нормы на один-полтора градуса и с большим количеством осадков», — сказал специалист «Ленте.ру».

На солнечную теплую погоду до конца апреля не стоит рассчитывать, подчеркнул синоптик. По его словам, ожидается только один или два дня с температурой от +10 до +15 градусов.

«Такая погода будет меняться следующим вторжением циклона со снижением температуры, усилением ветра и дождя», — сказал специалист.

Как отмечалось ранее 17 апреля, погода в Вербное воскресенье ожидается совсем не весенней. Небо в большинстве регионов средней полосы России закроют плотные облака, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура понизится до значений ниже обычных.

15 апреля главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 23 и 24 апреля, когда будет отмечаться Пасха, в Москве ожидается солнечная погода. По ее словам, в начале следующей недели возможны заморозки, но осадков станет меньше.