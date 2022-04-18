Эксперт оценил угрозы Зеленского отказаться от переговоров с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских военных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах» нелогично, заявил «Известиям» экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

«В его словах нет логики. Ну хорошо, ну уничтожат наши украинских военных — так и некому будет сопротивляться, и не нужны будут переговоры. Какая-то бессмыслица уже. Он сказал набор по существу бессмысленных слов. Такое впечатление, что переговоры нужны нам, а им не нужны», — сказал он.

Они нам угрожают, что не будут проводить переговоры, если мы уничтожим их военную группировку, подчеркнул Орджоникидзе. По словам дипломата, адресат подобных заявлений – власти западных стран.

«Зеленский все это говорит не нам. Он это говорит Западу, пытаясь показать, какие мы жестокие, что мы не хотим мира и так далее. То мы якобы применили какое-то отравляющее вещество, то не хотим переговоры вести», — сказал Орджоникидзе

Как отметил специалист, все это неумелые попытки дискредитации России и ее вооруженных сил.

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