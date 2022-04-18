Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт оценил угрозы Зеленского отказаться от переговоров с Россией

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских военных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах» нелогично, заявил «Известиям» экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

Раскаты разгрома: как союзные силы спасали Мариуполь и его жителей
Украинские вооруженные формирования использовали тактику и приемы Исламского государства

«В его словах нет логики. Ну хорошо, ну уничтожат наши украинских военных — так и некому будет сопротивляться, и не нужны будут переговоры. Какая-то бессмыслица уже. Он сказал набор по существу бессмысленных слов. Такое впечатление, что переговоры нужны нам, а им не нужны», — сказал он.

Они нам угрожают, что не будут проводить переговоры, если мы уничтожим их военную группировку, подчеркнул Орджоникидзе. По словам дипломата, адресат подобных заявлений – власти западных стран.

«Зеленский все это говорит не нам. Он это говорит Западу, пытаясь показать, какие мы жестокие, что мы не хотим мира и так далее. То мы якобы применили какое-то отравляющее вещество, то не хотим переговоры вести», — сказал Орджоникидзе

Как отметил специалист, все это неумелые попытки дискредитации России и ее вооруженных сил.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022