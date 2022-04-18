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Вильфанд пообещал улучшение погоды в Москве со вторника

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Весенняя погода придет в столицу уже во вторник, 19 апреля. Об этом накануне заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Особенная радость — всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — поделился он.

Метеоролог отметил, что температура в диапазоне 13-16 градусов тепла является климатической нормой для региона в это время года.

В четверг, по словам Вильфанда, москвичей ждет похолодание на пару градусов и небольшие осадки, однако вскоре погода обещает наладиться.

Забегая вперед, специалист поделился предварительными прогнозами на Пасху. Согласно последним расчетам Гидрометцентра, в праздничные дни ожидается облачность с прояснениями и небольшие дожди.

«В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была», — отметил Вильфанд.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о нестабильной погоде на территории центральной части России до конца апреля. По его словам, тепло и ясное небо нечасто будут радовать россиян в этот период.

Тогда же отмечалось, что погода в Вербное воскресенье ожидается совсем не весенней. Небо в большинстве регионов средней полосы России закроют плотные облака, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура понизится до значений ниже обычных.

15 апреля главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные, 23 и 24 апреля, когда будет отмечаться Пасха, в Москве ожидается солнечная погода. По ее словам, в начале следующей недели возможны заморозки, но осадков станет меньше.

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