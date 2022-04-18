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Хакеры стали маскировать вирусы под файлы с контентом Netflix

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Хакеры стали маскировать вирусы и другое вредоносное ПО под файлы с контентом ушедших из России стриминговых сервисов, таких, как Netflix, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

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При этом посещаемость наиболее популярных в России торрент-трекеров в марте выросла с 50,7 до 67,1 млн человек, следует из данных Similarweb.

Мошенники активно распространяют на таких ресурсах вредоносные файлы, например, под видом фильмов, сериалов или приложений, отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«Некоторое время назад мы обнаружили большое количество попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix», — рассказал эксперт.

Это совпало с уходом стримингового сервиса с российского рынка и последовавшей волной поиска контента на торрент-трекерах.

«Файл может содержать скрипт (программу, выполняющую определенные действия, заданные создателем) для загрузки и установки майнера, или вирус, который удаленно позволяет управлять компьютером», — предупредил аналитик Positive Technologies Федор Чунижеков.

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