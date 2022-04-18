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В РФ разработали реактивы для определения видов коронавируса

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В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали методику, позволяющую с помощью отечественных реагентов подготовить образцы биоматериала пациентов с COVID-19 к секвенированию. Это процедура определения геномных последовательностей вируса — с помощью специалисты определяют, каким именно штаммом заразился человек. О ней узнали «Известия».

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Работа по секвенированию геномов коронавируса предполагает ряд этапов, отметил в беседе с «Известиями» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Сначала из взятых у пациента проб (мазков) выделяют РНК вируса. Затем нужна дополнительная подготовка, которая позволяет сделать материал «понятным» для специального прибора — секвенатора.

«Если выделение РНК проблем обычно не вызывает, и в России есть собственные производители необходимых для этого этапа реагентов, в том числе и наш Институт эпидемиологии, то вся дальнейшая часть эксперимента обычно полностью построена на зарубежных реактивах, и довольно дорогостоящих», — подчеркнул специалист.

За основу отечественной разработки специалисты взяли набор реагентов ARTIC, созданный зарубежными исследователями, уточнил ученый. В ЦНИИ эпидемиологии модифицировали эту панель с учетом новых генетических вариантов коронавируса, включая «Омикрон», добавил Камиль Хафизов.

При этом все необходимые реагенты производят в России, подчеркнул он. Разработку уже используют в ЦНИИ эпидемиологии и других подразделениях Роспотребнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мыслить штаммами: в РФ разработали реактивы для определения видов коронавируса

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