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Зеленский заявил о готовности Украины сражаться с Россией 10 лет

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Украина может сражаться с Россией и 10 лет, заявил 17 апреля в интервью телеканалу CNN украинский лидер Владимир Зеленский.

«Ожидаем, что с Киевом будет достигнуто соглашение о признании Крыма частью России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — о спецоперации на Украине, ограничениях Запада и международных контактах

Он подчеркнул: чем быстрее начнутся переговоры, тем лучше, но возможен и другой сценарий.

«Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», — добавил он.

Президент Украины обосновал свою позицию тем, что страна не может отдать свои территории. При этом Зеленский уточнил, какое-то решение по этому вопросу должно быть принято, однако не на основании российского ультиматума.

При этом он призвал Запад нарастить поставки вооружения Киеву.

Накануне Зеленский сообщил, что Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в Североатлантический альянс и вопрос статуса Крыма, но только после прекращения российской спецоперации.

По словам президента Украины, стороны расходятся в понимании шагов к обсуждению определенных вопросов. Москва в первую очередь хочет добиться принятия нейтрального статуса территорий, а затем будет отводить войска. Позиция Украины же диаметральная, добавил он.

7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от озвученных на переговорах в Стамбуле предложений. В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, а Россия считает этот замысел неприемлемым.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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