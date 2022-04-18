Австрия сможет отказаться от газа из РФ только через несколько лет

Австрия сможет отказаться от газа из РФ только через несколько лет

2022-04-17 20:46:12

2022-04-17 20:46:12

2022-04-17 20:46:12

2022-04-17 20:46:12

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