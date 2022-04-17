В ДНР перехватили запущенную украинскими военными ракету «Точка У»

Противовоздушная оборона перехватила запущенную украинскими войсками ракету «Точка У», сообщили 17 апреля в штабе территориальной обороны ДНР.

«Наша ПВО перехватила ракету над Харцызском, но ее обломки повредили более 20 домов», — рассказали в штабе.

«Точка-У» — высокоточный тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения, дальность пуска может составлять до 70 км.

До этого, 15 апреля, российские военные предотвратили попытку украинских националистов нанести поражение Каховской ГЭС. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, около 7:00 дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», которые были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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