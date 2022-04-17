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Появились кадры последствий авиаудара по позициям националистов в Мариуполе

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В распоряжении «Известий» 17 апреля появились кадры последствий авиаудара по позициям украинских военных и националистов в районе завода «Азовсталь».

Как рассказал корреспондент Алексей Полторанин, украинские формирования продолжают тактику, согласно которой занимают верхние этажи жилых зданий. На кадрах можно увидеть, как в результате авиаудара, огневые точки ВСУ и националистов были подавлены.

В настоящее время крупная группировка ВСУ и украинских националистов блокирована на «Азовстали». Благодаря успешным действиям российских военных в Киевской и Черниговской областях удалось не допустить усиление украинской военной группировки в Мариуполе.

Также удалось уничтожить военную инфраструктуру Украины, что лишило Киев возможности снабжать вооружением и техникой ВСУ и националистов в Мариуполе и других населенных, в которых продолжаются бои за освобождение Донбасса.

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Окруженные в Мариуполе военные ВСУ, боевики и наемники, как отмечали в Минобороны РФ, находятся в безвыходном положении. По данным российского военного ведомства, бойцы связывались с Киевом и просили у командования разрешения сдаться, но получили отказ. Кроме того, украинским нацистам поступил приказ расстреливать представителей ВСУ, которые решат сложить оружие.

Сдавшиеся в плен военные и наемники рассказали журналистам, что оказались брошены на произвол руководством Украины. При этом президент Владимир Зеленский в момент, когда, как верховный главнокомандующий должен отдать приказ сложить оружие, чтобы сохранить жизни своих граждан, отказывается брать на себя ответственность за провал в Мариуполе.

По словам российского сенатора Андрея Климова, по сути, Зеленский пытается избежать ответственности.

Численность окруженной украинской группировки на заводе, по оценкам Минобороны, составляет около 2,5 тысяч человек.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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