Прямой эфир
Мир
Рейтинг популярности Шольца упал до рекордных 38%
Мир
Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину
Туризм
В Турции создали авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны
Мир
Литва пропустит застрявшие на границе фуры из России и Белоруссии
Мир
В Deutsche Bank предупредили о росте инфляции в Германии выше 10%
Мир
Российские военные сопроводили доставку грузов на Украину
Мир
ВС РФ доставили более 50 т гумпомощи жителям Харьковской области
Мир
The Economist узнал об отказе союзников США вводить санкции против РФ
Мир
Южная Корея проведет экстренное заседание из-за запуска снарядов КНДР
Мир
В РФ с Украины с 2014 года переселились 287,6 тыс. соотечественников
Общество
СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусами под Воронежем

Эксперт перечислил способы обнаружения подслушивающих устройств в доме

Специалист Мясоедов рассказал, как найти прослушивающее устройство
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подслушивающие устройства, установленные в квартире или загородном доме, найти достаточно сложно, однако есть способ определить их местоположение по волнам, которые они излучают. Об этом в воскресенье, 17 апреля, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Находка кода: до 33% смартфонов в РФ могут быть уязвимы для прослушки через процессор
Что позволяет шпионить за россиянами

По его словам, обнаружить такое устройство при визуальном осмотре невозможно. Для этого необходимо прибегнуть к дополнительным девайсам, которые смогут определить наличие помех.

«Визуально это сделать практически невозможно. Но, как и любые электрические девайсы, они излучают волны. Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса», — приводит слова Мясоедова агентство «Прайм».

В качестве другого способа обнаружить помехи, создаваемые излучением от подслушивающих устройств, эксперт назвал использование детектора волновых излучений.

«Они находятся в свободной продаже и способны однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств, в том числе и самых миниатюрных», — уточнил он.

Также можно обратить внимание на статические шумы в тихом помещении — этот вариант может сработать при хорошем слухе, добавил Мясоедов.

Кроме того, он перечислил виды подслушивающих аппаратур. Среди них навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования. При этом к первой относятся жучки, их можно спрятать в затемненные части помещения или даже в стену.

16 апреля доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что обнаружить скрытую камеру можно с помощью обычного фонарика на смартфоне. По его словам, объектив камеры будет бликовать при включенном фонарике.

Еще одним эффективным способом обнаружения скрытых камер Кашкин считает использование специальных программ для смартфонов. Они определяют наличие устройства и его уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022