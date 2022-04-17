Эксперт перечислил способы обнаружения подслушивающих устройств в доме

Подслушивающие устройства, установленные в квартире или загородном доме, найти достаточно сложно, однако есть способ определить их местоположение по волнам, которые они излучают. Об этом в воскресенье, 17 апреля, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, обнаружить такое устройство при визуальном осмотре невозможно. Для этого необходимо прибегнуть к дополнительным девайсам, которые смогут определить наличие помех.

«Визуально это сделать практически невозможно. Но, как и любые электрические девайсы, они излучают волны. Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса», — приводит слова Мясоедова агентство «Прайм».

В качестве другого способа обнаружить помехи, создаваемые излучением от подслушивающих устройств, эксперт назвал использование детектора волновых излучений.

«Они находятся в свободной продаже и способны однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств, в том числе и самых миниатюрных», — уточнил он.

Также можно обратить внимание на статические шумы в тихом помещении — этот вариант может сработать при хорошем слухе, добавил Мясоедов.

Кроме того, он перечислил виды подслушивающих аппаратур. Среди них навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования. При этом к первой относятся жучки, их можно спрятать в затемненные части помещения или даже в стену.

16 апреля доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что обнаружить скрытую камеру можно с помощью обычного фонарика на смартфоне. По его словам, объектив камеры будет бликовать при включенном фонарике.

Еще одним эффективным способом обнаружения скрытых камер Кашкин считает использование специальных программ для смартфонов. Они определяют наличие устройства и его уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования.