Эксперт назвал способ обнаружить скрытую камеру при помощи телефона

Обнаружить скрытую камеру можно с помощью обычного смартфона, сообщил 16 апреля агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Так, по его словам, некоторые камеры можно обнаружить с помощью фонарика на телефоне.

«Самый элементарный способ: включить фонарик на вашем гаджете в темном помещении. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря. Кроме того, иногда на дешевых моделях следящих устройств имеются светодиоды: они также будут хорошо заметны в темноте», — пояснил специалист.

Кроме того, как рассказал эксперт, некоторые модели скрытых камер используют в темноте инфракрасное излучение, невидимое человеческим глазом, оно может стать заметным при включении фронтальной камеры на смартфоне, которая не имеет инфракрасного фильтра.

Еще одним эффективным способом обнаружения скрытых камер Кашкин считает использование специальных программ для смартфонов. Они определяют наличие устройства и его уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования.

Помимо этого, если в помещении используется скрытая камера, передающая данные по Wi-Fi сети, то в случае, если настройки производились неопытным специалистом, можно обнаружить соответствующую Wi-Fi сеть камеры среди доступных сетей.

«Если камеру устанавливал непрофессионал, то ее вполне можно распознать: чаще всего названия содержат цифры 720 и 1080 — это пиксельное разрешение, которое присутствует в названии сети устройства по умолчанию и устанавливается производителем», — объяснил Кашкин.

24 марта участники рынка рассказали «Известиям», что в России вырос спрос на камеры видеонаблюдения почти в два раза — граждане начали скупать эти устройства, опасаясь роста числа краж в период экономической неопределенности.