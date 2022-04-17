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Рейтинг популярности Шольца упал до рекордных 38%

Исследование: канцлером Германии Шольцем недовольны почти 50% немцев
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Непопулярность канцлера Германии Олафа Шольца достигла в стране рекордно высокого показателя: им недовольна почти половина немцев. Об этом 16 апреля пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на исследование института Insa.

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Согласно результатам опроса, работой канцлера, который в декабре 2021 года возглавил правительство ФРГ, недовольны 49% респондентов, при этом довольны только 38%. Этот показатель стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.

Кроме того, как говорится в результатах анализа, больше половины респондентов недовольны работой федерального правительства Германии, таких оказалось 55%, при этом довольны — 35%.

В исследовании приняли участие 1002 человека.

Сообщение о снижении рейтинга популярности появились на фоне инфляции и кризиса в стране.

Так, в Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

Помимо этого, в ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции. Как заявил 13 апреля в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг, в стране выросли цены на свинину, а также одновременно сильно подорожали и корма. По его словам, некоторые фермеры опасаются, что они вряд ли смогут обеспечить своих животных и покрыть расходы на производство мясной продукции.

Тогда же глава института мировой экономики в Киле Штефан Котс подчеркнул, что рост инфляции в стране не был спровоцирован российской спецоперацией в Донбассе, а начался еще в период пандемии коронавируса. Между тем антироссийские санкции повлияли на развитие инфляции.

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