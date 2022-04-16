Врач сравнил с нокаутом падение фигуриста Семененко на шоу в Петербурге

Падение фигуриста российской сборной Евгения Семененко в ходе ледового шоу «Союз чемпионов» в Петербурге по своим последствиям напоминает нокаут у боксеров, однако вряд ли спортсмен получил очень тяжелую травму. К такому выводу пришел спортивный врач Вячеслав Зуев в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

«При просмотре видео падения возникает первая же аналогия с боксом. Когда человек получает удар в голову и судья фиксирует нокаут. У спортсмена наблюдается нарушение координации, он не может продолжать поединок. Здесь ситуация та же: произошел удар головой о лед. Соответственно, человек не может продолжать программу», — подчеркнул Зуев.

Он отметил: по тому, как вел себя спортсмен, можно сделать вывод, что у него вряд ли есть тяжелая травма головы. Однако посоветовал юноше обратиться к неврологу и сделать томографию.

16 апреля Семененко вышел с программой Adagio и намеревался исполнить четверной тулуп, но упал, ударившись о лед головой. После этого он несколько раз попытался встать, но снова падал, после этого спортсмена забрали на скорой.

Фигуриста на каталке увезли под аплодисменты. Шоу прекратили.