Прямой эфир

Илону Маску предложили купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Индийский бизнесмен Бахль предложил Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава индийской компании электронной коммерции Snapdeal Кунал Бахль предложил американскому предпринимателю, основателю Tesla и SpaceX Илону Маску вместо Twitter купить внешний долг Шри-Ланки.

Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности
Некоторым планам основателя компаний SpaceX и Tesla не суждено сбыться в ближайшие сотни лет, считают эксперты

«Заявка Илона Маска на Twitter — $43 млрд. Внешний долг Шри-Ланки — $45 млрд. Он может купить его и назвать себя Цейлон Маск», — приводит слова бизнесмена 16 апреля газета Mint.

14 апреля Илон Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

Он также подчеркнул, что это его лучшее и последнее предложение и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

12 апреля минфин Шри-Ланки объявил дефолт по внешним обязательствам. Как сообщила 11 апреля газета Daily Mirror, в марте инфляция в стране достигла 18,7%, побив рекорд ноября 2008 года. При этом в Центробанке Шри-Ланки ожидают, что инфляция будет только расти.

В конце 2021 года на Шри-Ланке обострился экономический кризис, связанный с ограничениями сферы туризма на фоне пандемии коронавируса. В результате в стране стала наблюдаться нехватка валютных резервов, из-за чего властям пришлось сократить импорт и начать экономить ресурсы.

Кроме того, островное государство в Индийском океане сталкивается с постоянными отключениями электроэнергии, поскольку правительство пытается получить иностранную валюту для оплаты импорта топлива.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022