Илону Маску предложили купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Глава индийской компании электронной коммерции Snapdeal Кунал Бахль предложил американскому предпринимателю, основателю Tesla и SpaceX Илону Маску вместо Twitter купить внешний долг Шри-Ланки.

«Заявка Илона Маска на Twitter — $43 млрд. Внешний долг Шри-Ланки — $45 млрд. Он может купить его и назвать себя Цейлон Маск», — приводит слова бизнесмена 16 апреля газета Mint.

14 апреля Илон Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

Он также подчеркнул, что это его лучшее и последнее предложение и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

12 апреля минфин Шри-Ланки объявил дефолт по внешним обязательствам. Как сообщила 11 апреля газета Daily Mirror, в марте инфляция в стране достигла 18,7%, побив рекорд ноября 2008 года. При этом в Центробанке Шри-Ланки ожидают, что инфляция будет только расти.

В конце 2021 года на Шри-Ланке обострился экономический кризис, связанный с ограничениями сферы туризма на фоне пандемии коронавируса. В результате в стране стала наблюдаться нехватка валютных резервов, из-за чего властям пришлось сократить импорт и начать экономить ресурсы.

Кроме того, островное государство в Индийском океане сталкивается с постоянными отключениями электроэнергии, поскольку правительство пытается получить иностранную валюту для оплаты импорта топлива.