В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра на субботу, 16 апреля.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение о ветре с порывами 15 м/с действует с 9:00 до 21:00 мск.
Ночью ожидается ветер северо-восточный со скоростью 6–11 м/с.
Днем в Москве температура воздуха составит +2…+4 градуса. Ночью столбики термометров покажут 0…+2 градуса.
В Подмосковье в дневные часы будет +2...+10 градусов, в ночное время похолодает до -2 градусов.
Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см.
По его словам, жителей столицы ожидают сильный ветер, а в воскресенье — заморозки и гололед.