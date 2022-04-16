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В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра на субботу, 16 апреля.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о ветре с порывами 15 м/с действует с 9:00 до 21:00 мск.

Ночью ожидается ветер северо-восточный со скоростью 6–11 м/с.

Днем в Москве температура воздуха составит +2…+4 градуса. Ночью столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

В Подмосковье в дневные часы будет +2...+10 градусов, в ночное время похолодает до -2 градусов.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в Москве вновь ожидается снегопад, в результате чего образуется снежный покров до 5 см.

По его словам, жителей столицы ожидают сильный ветер, а в воскресенье — заморозки и гололед.

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