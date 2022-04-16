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Пожар вспыхнул в нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае

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В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае разгорелся пожар. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает Telegram-канала «Борус» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что возгорание началось в логе Пойлово в районе поселка Черемушки, рядом с Саяно-Шушенской ГЭС. По информации очевидцев, оттуда идут клубы дыма.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

По сообщению красноярского МЧС, накануне в регионе ввели особый противопожарный режим. «Шушенский бор», который располагается в Шушенском районе, находится в зоне повышенной опасности возникновения пожаров.

Кроме того, особый противопожарный режим действует в Минусинске и Минусинском районе, г. Назарово и Назаровском районе, г. Шарыпово и Шарыповском районе, а также Балахтинском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Новоселовском и Ужурском районах.

15 апреля сообщалось, что в Ростовской области 28 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Он будет действовать до 16 октября. Будет запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Кроме того, запрещено въезжать в леса на автомобилях без искрогасителей.

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