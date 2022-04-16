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СК выяснит обстоятельства нападения собаки на 13-летнюю девочку в Чите

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Следователи Забайкальского края проверят сообщения в СМИ о нападении собак на подростка в Чите. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила пресс-служба регионального СК.

«По данным средств массовой информации, собака покусала 13-летнюю девочку в поселке КСК города Читы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователи собираются опросить пострадавшую и ее родителей. Кроме того, будет установлена степень причиненного нападением животного вреда.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, заключили в СК по Забайкальскому краю.

Ранее в пятницу сообщалось, что администрация города Ленска в Якутии по требованию прокуратуры выплатила компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей за укушенных бездомными собаками детей. Была проведена проверка, надзорное ведомстве выяснило, что из-за ненадлежащего исполнения требований закона от бездомных собак пострадало трое детей.

28 марта пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что шестилетняя девочка попала в больницу после нападения собаки. Девочку со множественными рваными ранами лица госпитализировали в петербургскую Пикалевскую городскую больницу.

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