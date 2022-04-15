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Власти Ленска заплатили 150 тыс. рублей за покусанных собаками детей

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Администрация города Ленска в Якутии выплатила компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей за укушенных бездомными собаками детей. Это сделано по требованию прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку по фактам нападения на жителей безнадзорных собак и соблюдению органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев. Во время проверки было установлено, что из-за ненадлежащего исполнения требований закона от бездомных собак пострадало трое детей, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ведомства.

Прокуратура направила в суд исковые заявления к администрации Ленска о компенсации морального вреда, причиненного нападениями безнадзорных животных. Суд удовлетворил иски в полном объеме.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после смерти женщины, на которую напала стая собак в Якутске. Инцидент произошел на территории ипподрома. Стая собак напала на 53-летнюю женщину.

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