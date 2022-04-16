Астронавт NASA рассказал об отношениях с россиянами на МКС

Американские и российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поддерживают друг друга, несмотря на сложную политическую обстановку в мире. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал астронавт NASA Томас Маршберн.

«У нас очень дружеские, товарищеские отношения, мы работаем вместе и полагаемся друг на друга в нашем общем выживании», — объяснил он 15 апреля во время выступления на пресс-конференции.

Также американец отметил, что проход между модулями РФ и США всегда открыт, и участники космической экспедиции пересекаются не только в рабочее, но и в свободное время.

«Мы часто обедаем вместе, где-то раз в неделю смотрим кино. Динамика [отношений] не изменилась, у нас 40-летняя история совместной работы с русскими. <…> Мы с радостью летаем и работаем с нашими коллегами», — подытожил Маршберн.

Ранее, 11 апреля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по Международной космической станции после 2024 года, зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что если партнеры не согласятся на коммерческие отношения и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

24 марта глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.