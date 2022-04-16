Прямой эфир
Сюжет:

Астронавт NASA рассказал об отношениях с россиянами на МКС

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские и российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) поддерживают друг друга, несмотря на сложную политическую обстановку в мире. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал астронавт NASA Томас Маршберн.

Международная санкция: как ограничения повлияют на сотрудничество в космосе
Кто будет летать на «Союзах», продлится ли совместная эксплуатация МКС и будут ли скорректированы исследовательские программы

«У нас очень дружеские, товарищеские отношения, мы работаем вместе и полагаемся друг на друга в нашем общем выживании», — объяснил он 15 апреля во время выступления на пресс-конференции.

Также американец отметил, что проход между модулями РФ и США всегда открыт, и участники космической экспедиции пересекаются не только в рабочее, но и в свободное время.

«Мы часто обедаем вместе, где-то раз в неделю смотрим кино. Динамика [отношений] не изменилась, у нас 40-летняя история совместной работы с русскими. <…> Мы с радостью летаем и работаем с нашими коллегами», — подытожил Маршберн.

Ранее, 11 апреля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в случае выхода России из совместного с США проекта по Международной космической станции после 2024 года, зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции.

Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что если партнеры не согласятся на коммерческие отношения и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

24 марта глава американского космического ведомства Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022