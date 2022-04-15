Президент России заработал в 2021 году 10,2 млн рублей

Президент России Владимир Путин за 2021 год официально заработал 10 млн 202 тыс. 616 рублей, что составляет около 850 тыс. рублей в месяц. Декларацию о доходах главы государства опубликовали 15 апреля на сайте Кремля.

В 2020 году российский лидер заработал около 10 млн рублей, это значит, что его годовой доход увеличился всего на 2%.

Имущество президента за год не изменилось, ему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж (18 кв. м), два ГАЗ-М21 и «Нива» с прицепом «Скиф».

В документе указано, что в пользовании у Путина квартира площадью 153,7 кв. м и гараж.

В 2020 году Путин заработал 9,994 млн рублей, следует из опубликованной 16 апреля прошлого года декларации о доходах главы государства.