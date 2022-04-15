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Порог беспошлинного ввоза товаров россиянами повысили до €1 тыс.

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) повысил беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию до €1 тыс. и 31 кг. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии в пятницу, 15 апреля

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Мера временная, будет действовать до 1 октября 2022 года. Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования.

Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещения в пешем порядке. Ранее беспошлинный порог составлял €500 и 25 кг.

Если стоимость товаров превысит указанные нормы, нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее €4 за 1 кг.

В ЕЭК рассчитывают, что мера позволит поддержать граждан в условиях санкций и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.

18 марта совет ЕЭК повысил до €1 тыс. порог беспошлинного ввоза товаров, которые физлица покупают в рамках интернет-торговли и перевозят с помощью перевозчиков или почтовых отправлений.

В марте правительство России предложило зафиксировать досанкционный валютный курс для уплаты импортных таможенных пошлин, обнулить их в отношении критического импорта, а также увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок граждан в пять раз и приостановить антидемпинговые пошлины. Такие меры содержались в рабочей версии антикризисного плана кабмина, которая есть у редакции «Известий». Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник, их планировалось реализовать до конца марта.

Отмечалось, что самой «дорогой» мерой станет фиксация курса для ввозных пошлин — она будет стоить не менее 150–200 млрд рублей. Обнуление пошлин на критический импорт на полгода повлечет выпадающие доходы бюджета в размере $45–65 млн ежемесячно, предварительно оценили в правительстве.

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