Навигация для судов на реке Бурее открылась в Амурской области

С сегодняшнего дня, 15 апреля, судам официально разрешено ходить на реке Бурее и на ее притоках. С 1 мая навигация откроется на реках Амур, Зее и Селемдже с притоками. С 15 мая маломерные суда начнут курсировать на Бурейском и Нижне-Бурейском водохранилищах, а с 1 июня — на Зейском водохранилище.

Сроки начала навигации для маломерных судов установило региональное правительство в соответствии с Водным кодексом РФ и правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Приамурье, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В Государственной инспекции по маломерным судам, в свою очередь, напомнили о действующих запретах. Так, при управлении судном нельзя передавать его другому человеку без соответствующих документов, особенно детям. Запрещено выходить в плавание в условиях ограниченной видимости, если судно не оборудовано сигнальными огнями. Не разрешается превышать установленные скорости движения, нарушать правила маневрирования, заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания, приближаться на гидроциклах к ограждению границ заплыва на пляжах, пишет ИА PriamurMedia.

Водные пути Амурской области были закрыты с середины ноября. А с начала ноября маломерные суда перестали выходить на Нижне-Бурейское водохранилище. На реках Амур, Селемджа, Зея и их притоках навигация была закрыта с 28 октября.