Прямой эфир
Наука
Для подготовки к полетам на Crew Dragon отобрали четырех космонавтов РФ
Общество
Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека
Общество
На помощь пострадавшим от ЧС аграриям ДФО выделят 1,4 млрд рублей
Общество
В Подмосковье родители первоклассников автоматически получат доступ к школьному порталу
Мир
СК Белоруссии признал преступлением действия Польши против мигрантов
Мир
Эстонские резервисты установят временные заграждения на границе с Россией
Недвижимость
Спрос на загородное жилье в России вырос на 4%
Интернет
Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности
Экономика
В ЦБ заявили об ожидании роста ипотечного кредитования на 25–27%
Экономика
Белоруссия на трое суток ограничила прокачку нефти через Польшу

Сезон навигации закрылся на всех реках Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последние водные пути закрыли в Амурской области. Жителям региона напомнили об опасности выезда на тонкий лед.

16 ноября завершилась навигация на реке Бурея и ее притоках. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». С 5 ноября маломерные суда не выходят на Нижне-Бурейское водохранилище. На реках Амур, Селемджа, Зея и их притоках навигация закрыта с 28 октября.

Решение о прекращении движения судов принимается в зависимости от периода начала ледообразования на водоемах. Специалисты МЧС напоминают, что при ледоставе крайне опасно выходить и выезжать на лед.

В начале ноября навигацию начали закрывать в Карелии. Движение судов ограничили сначала на севере республики, потом на юге.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021