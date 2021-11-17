Сезон навигации закрылся на всех реках Амурской области

Последние водные пути закрыли в Амурской области. Жителям региона напомнили об опасности выезда на тонкий лед.

16 ноября завершилась навигация на реке Бурея и ее притоках. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». С 5 ноября маломерные суда не выходят на Нижне-Бурейское водохранилище. На реках Амур, Селемджа, Зея и их притоках навигация закрыта с 28 октября.

Решение о прекращении движения судов принимается в зависимости от периода начала ледообразования на водоемах. Специалисты МЧС напоминают, что при ледоставе крайне опасно выходить и выезжать на лед.

В начале ноября навигацию начали закрывать в Карелии. Движение судов ограничили сначала на севере республики, потом на юге.