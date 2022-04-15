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Опубликованы кадры задержания готовивших теракт в Калужской области боевиков

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ФСБ РФ опубликовала кадры задержания четверых участников террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в Калужской области.

Один из задержанных готовил теракт на военных объектах региона.

Боевиков террористической ячейки задержали ранее в этот день. По месту жительства задержанных в оборудованном тайнике сотрудники ФСБ обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства.

Кроме того, у задержанных были изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывчаток. Также была обнаружена переписка с находящимися на Ближнем Востоке членами террористической организации, содержание которой подтвердило их планы.

Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

1 апреля ФСБ задержала в девяти российских регионах 10 пособников этой же террористической организации. В ФСБ рассказали, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию.

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