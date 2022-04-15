В 2022 году на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей

На пособия малообеспеченным семьям с детьми в 2022 году выделят 505 млрд рублей. Об этом 15 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости.

Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Средний размер такого пособия составит от 6 тыс. до 12 тыс. рублей.

Накануне первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина на совещании в Совете Федерации сообщила, что в России с 1 мая начнет действовать «Бесшовная» система поддержки нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет.

Речь идет не только об источниках финансирования, но и о создании единых условий, чтобы семьи, если им нужна такая поддержка, независимо от возраста ребенка, плавно переходили на следующий этап — без изменения условий, без изменения правил, без изменения требований к составу семьи, к источникам дохода.