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Общество
В 2022 году на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей

В 2022 году на пособия малообеспеченным семьям с детьми выделят 505 млрд рублей

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На пособия малообеспеченным семьям с детьми в 2022 году выделят 505 млрд рублей. Об этом 15 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости.

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Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Средний размер такого пособия составит от 6 тыс. до 12 тыс. рублей.

Накануне первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина на совещании в Совете Федерации сообщила, что в России с 1 мая начнет действовать «Бесшовная» система поддержки нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет.

Речь идет не только об источниках финансирования, но и о создании единых условий, чтобы семьи, если им нужна такая поддержка, независимо от возраста ребенка, плавно переходили на следующий этап — без изменения условий, без изменения правил, без изменения требований к составу семьи, к источникам дохода.

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