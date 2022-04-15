В бутиках Рима россиянам рекомендовали платить наличными

В бутиках модных домов в Риме продавцы рекомендуют гражданам РФ оплачивать свои покупки наличными или банковскими картами, выпущенными не в России. При этом о том, чтобы запрещать им шоппинг вообще, речи не идет, сообщает «РИА Новости» 15 апреля.

Входящие в международный холдинг LVMH бренды также предлагают россиянам не оформлять tax free. Так, сотрудники бутика Dior неподалеку от Испанской лестницы предложили журналисту совершить покупки без предъявления российского паспорта.

«Безусловно, русские туристы могут покупать наши товары. Но они не могут претендовать на tax free», — заявили в магазине.

Сотрудники Louis Vuitton также заявили, что обслужат россиян с радостью, но возможность вернуть им НДС с покупок не предоставят.

В бутике Celine предлагают следующее: россияне могут прийти в их магазин и приобрести там товары только с кем-либо из своих знакомых из Италии. По словам работников магазина, после блокировки российских банковских карт у них были проблемы с оплатой от клиентов из РФ.

Римские магазины брендов Gucci и Bulgari также подтвердили проблемы с tax free, объяснив, что российский паспорт сразу блокируется в их системе. А в Bulgari также добавили и про некий запрет на покупки «для перепродажи в РФ».

Накануне СМИ сообщили, что люксовые бренды, принадлежащие группе LVMH, больше не будут обслуживать клиентов из России. Теперь российские туристы не смогут купить товары производства Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Celine, Marc Jacobs и других, если у них нет гражданства одной из европейских стран.

В связи с вводимыми рядом стран Запада санкциями, вызванными спецоперацией России по защите Донбасса, некоторые западные люксовые компании одежды, как и масс-маркет, начали приостанавливать работу в России, а кто-то и вовсе ушел с рынка. В марте о приостановке работы в Российской Федерации объявили торговые марки Chanel, LV, Rolex, Cartier, Balenciaga.

Опрошенные «Известиями» эксперты 15 марта рассказывая о том, какие товары могут исчезнуть с прилавков российских магазинов, заявили, что у поставщиков сейчас появились сложности с доставкой тканей и фурнитуры. Самые популярные страны – поставщики сырья для производства одежды и обуви — Италия, Китай и Турция. При этом 25 марта также сообщалось, что, согласно опросу, большинство россиян предпочитают зарубежные бренды, но каждый второй готов перейти на вещи российских дизайнеров.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.