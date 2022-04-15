В эти дни, начиная с вечера пятницы, евреи по всему миру отмечают Песах — праздник свободы. По сути, это первый наш праздник, поскольку история еврейского народа началась именно с того момента, когда они вышли из Египта и обрели свободу. Всё, что было дальше, — дарование Торы, приход в Землю обетованную, строительство Храма — всё это было уже потом. Собираясь за праздничным столом, мы вспоминаем события тех далеких дней, чтобы вновь осознать, что тогда Б-г даровал нам самое важное, что есть у человека, — свободу.

Здесь, впрочем, у кого-то может возникнуть вопрос: о какой свободе идет речь? В Торе приводятся слова Г-спода, сказанные сразу после выхода из египетского рабства: «Сыны Израиля — мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской». (Ваикра 25.55) Неужели речь просто о том, что из рабства у фараона евреи попали в рабство к Б-гу?

Чтобы разобраться с этой проблемой, мы должны прежде всего определить, что такое свобода. Выдающийся религиозный мыслитель ХХ века, Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, 120-летие которого мы отметили буквально на днях, объясняет, что у каждого творения Б-жьего своя свобода. У растений и животных свобода — это вседозволенность, то есть возможность поступать каждый раз по своему усмотрению, порой даже во вред себе. А у человека, наделенного сознанием и бессмертной душой, свобода — это возможность действовать правильно в любых ситуациях. Иными словами, если у человека нет правильной цели, правильных задач в жизни — он не свободен, он потерян. А если он знает, что правильно, а что нет, что добро, а что нет, никто и ничто не в состоянии заставить его поступать вопреки этому его знанию!

Отсюда берут начало все свободы, которые завоеваны цивилизованным человечеством за долгие века борьбы: свобода слова, свобода веры, и самое главное — свобода совести. Человек может находиться в тюрьме и при этом быть внутренне свободным, потому что чувствует свою правоту. И он может жить во дворце и не чувствовать себя свободным — потому что занимается не тем, чем хотел бы, потому что окружен неправильными людьми, которые его обманывают.

Именно в дни Песах мы впервые получили от Б-га основополагающую истину: свобода внутри нас. Люди часто обвиняют обстоятельства, что не позволяют им действовать правильно. Но на самом деле всё зависит от самого человека: нет и не может быть ничего, что заставило бы тебя действовать против совести, против Б-га. Нашим предкам Б-г сказал: «Вставайте и уходите из Египта» — и они сразу вышли в путь, не дождавшись даже, пока опара взойдет в кадушках! Вышли, что называется, «без ничего», даже без хлеба. И Б-г сотворил чудеса, которые позволили им сначала спастись от фараонова войска, а потом не голодать в пустыне.

В дни Песах нам заповедано «чувствовать себя так, как чувствовали себя наши предки, выходя из египетского рабства». Это значит, что каждый из нас, где бы и в какое время он ни жил, должен освобождаться от любой несвободы — и от той, что вызвана внешними обстоятельствами, и тем более от той, что существует внутри нас, — от дурных привычек, от дурных желаний, от любой зависимости. И я хочу пожелать каждому из нас, чтобы этот праздник принес истинную свободу, чистую совесть, душевный покой.

Автор — главный раввин России

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