Минсельхоз выступил против введения акцизов на газировку

Минфин России не готовит поправки в законодательство о введении акциза на сахаросодержащие напитки. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства в пятницу, 15 апреля.

В Минсельхозе сказали «Известиям», что применение акцизного регулирования может привести к росту цен, снижению производства и потребления безалкогольной продукции, а также сокращению числа производителей и формированию нелегального рынка газировки. При этом эффект от поступления акцизных сборов может быть нивелирован сокращением перечислений в федеральный бюджет под влиянием указанных факторов.

Кроме того, введение акциза затруднительно из-за того, что отдельная категория сахаросодержащих напитков, а также критерии отнесения к ней, в документах по стандартизации и техническому регулированию сейчас отсутствуют.

В июне прошлого года СМИ сообщили, что правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по введению акцизов на сахоросодержащие напитки. Ежегодный сбор мог бы составить 10–20 млрд рублей.

В Минфине тогда заявили, что обсуждают с другими ведомствами вопрос целесообразности введения акцизов.

Бизнес выступил против введения этой меры, отметив, что на напитки приходится менее 2% потребления сахара в России.

Минсельхоз не поддержал инициативу о введении акцизов на сладкие напитки, подчеркнув, что это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, а также затруднительно документально.