Дороги в Биробиджане ремонтируют методом стабилизации грунта

В Биробиджане в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют около 20 км дорог. В список включили объекты как с асфальтобетонным, так и с гравийным покрытием.

ИА EAOMedia со ссылкой на администрацию города пишет, что дороги с гравийным покрытием приведут в нормативное состояние методом стабилизации грунта. Для этого в него добавят укрепляющие и специальные вещества, которые улучшат качество получаемого дорожного основания.

В середине апреля сообщалось, что в Биробиджане опробуют новую технологию укладки холодного асфальта. Работы уже начались на проспекте 60-летия СССР. Далее отремонтируют покрытие на улице Пионерской. Главной особенностью холодного асфальта является возможность использовать его без предварительного разогрева и при отрицательных температурах.