Новую технологию укладки асфальта начнут применять в Биробиджане

В Биробиджане опробуют новую технологию укладки холодного асфальта. Работы уже начались на проспекте 60-летия СССР. Далее отремонтируют покрытие на улице Пионерской.

ИА EAOMedia пишет, что главной особенностью холодного асфальта является возможность использовать его без предварительного разогрева и при отрицательных температурах. В состав входит щебень только небольших фракций, с гранеными сторонами. За счет этого достигается высокое уплотнение естественным путем.

В конце марта сообщалось, что ЕАО получила около 100 млн рублей по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Их направят на решение проблем с водоснабжением двух поселений Биробиджанского и Смидовичского районов.