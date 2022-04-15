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Алиса Фрейндлих рассказала о системе воспитания правнуков

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Народная артистка СССР в интервью «Известиям» раскрыла секрет, какую методику она применяет в воспитании правнуков.

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«В моей семье подрастает уже четвертое поколение. Поэтому я не смею им диктовать. У них будут свои нравственные кодексы. Я еще как-то могла влиять на собственную дочь, второе поколение. Потом появились внуки, и сейчас правнуки — четвертое поколение», — поделилась Алиса Фрейндлих.

Она рассказала, что ее внуки — свободные, раскованные дети.

«Если они из нашего нравственного кодекса возьмут главное, то дай им Бог», — выразила надежду артистка.

По мнению народной артистки СССР, нравственный кодекс содержит главное — совесть, честь, достоинство. А ориентиром для каждого могут служить десять заповедей.

«В мире нравственный кодекс уже заявлен раз и навсегда. И надо только трансформировать его по времени, по жизненным обстоятельствам», — рассказала Фрейндлих.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Главное: совесть, честь, достоинство»

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