Банкам могут разрешить не платить взносы на страхование вкладов

Кредитным организациям могут ввести каникулы на уплаты взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) до 1 января 2023 года. С такой инициативой выступили в Ассоциации банков России из-за беспрецедентного характера сложившейся ситуации в банковском секторе.

Там отметили, что такая мера особенно необходима кредитным организациям с базовой лицензией. В Центробанке и Минфине рассматривают это предложение, рассказали «Известиям» их представители.

Такое послабление позволит банкам сэкономить порядка 200 млрд рублей и компенсировать часть убытков по процентным ставкам, сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Однако в случае наступления страховых случаев может появиться необходимость возместить расходы фонда на выплаты за счет иных источников финансирования, в том числе бюджетных средств, что сократит возможности по поддержке экономики, предупредили в АСВ.

В банках поддержали введение каникул на уплаты взносов в АСВ. В этом году у кредитных организаций может возникнуть проблема ликвидности из-за оттока средств населения, такое послабление снизит нагрузку на банковскую систему, считает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» (fastriver.ru) Ксения Артемьева.

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Внесений призыв: банкам могут разрешить не платить в АСВ