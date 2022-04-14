Лолита заявила, что Украина предала ее

Певица Лолита Милявская заявила, что ее родная страна — Украина — предала ее.

«Я человек, который уже шесть лет запрещен к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут: «вы предали свою родину». А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой меня пустить на Украину. Если моя родина приняла решение, что я там не нужна, значит, я там не нужна», — рассказала артистка в эфире радиостанции «Говорит Москва» 14 апреля.

Она также отметила, что запретить людям говорить на русском языке невозможно, потому что для многих украинцев это родной язык.

Помимо этого Лолита прокомментировала идею Верховной рады запретить российскую музыку на украинских радиостанциях и в местах общественного пользования: кафе, кинозалах и транспорте.

«Это огромные деньги, психологическое воздействие. Хочется так развлекаться — самое время для того, чтобы выносить подобные постановления», — указала исполнительница.

Законопроект о запрете российской музыки был внесен депутатами Верховной рады 12 апреля. Понятие «запрет на российскую музыку» включает в себя в том числе и запрет на исполнение музыкальных произведений гражданами или резидентами России.

14 апреля парламент Украины принял закон о запрете символов Z и V. Соответствующие буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказывали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской операции.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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