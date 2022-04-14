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В России продадут хрустальный кувшин Фаберже

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На торги аукционного дома «Литфонд» выставлен хрустальный кувшин в стиле модерн (1899–1908 гг.), созданный мастерами Императорского стеклянного завода (ИСЗ) и фирмой — поставщиком высочайшего двора Карла Фаберже, известной в первую очередь по декоративным ювелирным яйцам.

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Изысканная посуда высотой 31 см оформлена изображением полевых цветов и имеет клейма в виде женской головы в кокошнике, обращенной влево, а также гравировку фирмы «К.ФАБЕРЖЕ» под двуглавым орлом. Похожий кувшин хранится в собрании Государственного Эрмитажа.

«Представленный на аукцион кувшин относится к лучшим образцам русского модерна. Художники Императорского стеклянного завода активно включились в разработку соответствующего новому модному стилю декора и необходимых для этого технологических новшеств. На рубеже веков руководство завода впервые привлекло на службу рисовальщиков-«натуралистов», в задачу которых входило не только зарисовать с натуры объекты растительного и животного мира, но и стилизовать образы в соответствии с вызовами новой эстетики. Изысканный растительный рисунок, характерный для изделий завода эпохи модерна, тщательная полировка и отделка, присущие ювелирным изделиям, привлекли внимание К. Фаберже, который одним из первых начал делать для них серебряную оправу», — рассказал «Известиям» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Стартовая цена на лот — 600 тыс. рублей — менее чем за сутки взлетела почти вдвое, до 1,1 млн рублей. Представители аукциона не исключают дальнейший рост.

8 апреля на аукционе Sotheby's был продан лот под названием «Зона нематериальной изобразительной чувствительности», который относится к знаменитому перформансу художника-концептуалиста Ива Кляйна, состоявшемуся в 1958 году. Лот ушел за €850 тыс., что существенно выше заявленного эстимейта €280–500 тыс.

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