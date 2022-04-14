В Буэнос-Айресе тысячи людей вышли на митинг против роста инфляции

Тысячи аргентинцев вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе. Демонстранты требуют от властей поддержать бедных, передает телеканал «Известия». Инфляция в стране в марте достигла 6,7%. Цены растут рекордными темпами за последние 20 лет. По итогам года инфляция может ускориться до 60%. Правительство пытается увеличить субсидии, но этого недостаточно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.