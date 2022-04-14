Прямой эфир
Сюжет:

На Украине запретили символы Z и V

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада Украины 14 апреля приняла закон о запрете символов Z и V. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

В Telegram-канале нардеп опубликовал список документов, принятых в четверг на заседании парламента. Он указал, что во втором чтении принят закон о запрете символики, используемой Вооруженными силами РФ.

В конце марта парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую использование на публичных мероприятиях символов Z и V. Также эстонские власти разрабатывают законопроект о запрете георгиевской ленты и Z.

Соответствующие буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказывали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской операции.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022