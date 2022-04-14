На Украине запретили символы Z и V

Верховная рада Украины 14 апреля приняла закон о запрете символов Z и V. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

В Telegram-канале нардеп опубликовал список документов, принятых в четверг на заседании парламента. Он указал, что во втором чтении принят закон о запрете символики, используемой Вооруженными силами РФ.

В конце марта парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую использование на публичных мероприятиях символов Z и V. Также эстонские власти разрабатывают законопроект о запрете георгиевской ленты и Z.

Соответствующие буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказывали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской операции.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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