Депутат рассказал о ходе работы над проектом о внешнем управлении инкомпаниями

Власти России проводят мониторинг компаний, по которым может быть введен институт внешней администрации. Соответствующий законопроект парламентарии могут принять в весеннюю сессию, дату первого чтения планируют определить на следующей неделе. Об этом рассказал «Известиям» главный автор проекта, депутат Анатолий Выборный в четверг, 14 апреля.

Парламентарий уточнил, что, по его информации, профильные комитеты и правительство могут поддержать документ, «от них поступают положительные сигналы на этот счет». Депутат отметил, что ко второму чтению проекта ожидаются поправки, которые могут стать серьезным дополнением к проекту.



«В предложенной редакции есть важная норма: законодатель делегирует межведомственной комиссии право назначать внешнее управление в компании. Это следует делать не только исходя из тех критериев, которые описаны в проекте закона. Документ допускает серьезную вариативность: внешнюю администрацию могут назначить при наличии других признаков, которые не описаны в проекте», — сказал он.

Ко второму чтению парламентарии могут уточнить, какие еще критерии станут причиной введения внешнего администрирования, а также определить основания для него. Более того, депутаты могут пересмотреть сроки рассмотрения этого вопроса в суде, заключил Выборный.

12 апреля в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка России. Решение по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития по предложениям других ведомств и глав регионов. А переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Предполагается, что иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации 13 апреля заявил, что в целом поддерживает идею введения внешней администрации в компаниях с иностранным участием, которые покидают российский рынок.

9 марта Минэкономразвития предложило ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Таким образом российское правительство хочет сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

10 марта в правительство РФ и Генпрокуратуру был направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. В него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «рынок не терпит пустоты» и, если таковая образуется, она быстро или со временем «заполняется другими игроками».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции. Ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны.

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