В конце февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Спустя полтора месяца на фоне укрепления курса рубля регулятор снизил показатель на 3 п.п. И повышение, и снижение были внезапными. 29 апреля состоится плановое заседание, на котором может быть принято решение о новом уменьшении ключевой.

Релиз ЦБ сообщал о возможном снижении ставки на ближайших заседаниях. Но решение будет приниматься исходя их ситуации в экономике. В фокусе внимания инфляция. Рост цен в России стал максимальным с 2015 года, составив 16,7%. Может ли это обстоятельство притормозить смягчение монетарной политики и какие риски в связи с этим возникают? Впрочем, увеличение стоимости товаров и услуг наблюдается не только в России. Например, в США инфляция на данный момент составляет 8,5%, а в Турции 61%.

Исток инфляции лежит в щедрой монетарной политике. Во времена COVID-19, в первой половине 2020 года, экономики стран резко обвалились. Потребительский и промышленный спрос упали настолько, что цена на нефть даже была отрицательной (сейчас черное золото стоит около $100 за баррель) из-за невозможности продавцов найти покупателей, готовых ее принять. Для борьбы с кризисом центральные банки всего мира начали активно печатать деньги.

Например, в США денежная масса в 2020 году выросла на 26% — это наибольший темп, чем когда-либо. При этом ВВП даже сократился на $500 млрд, и восстановить экономику удалось только через год. Деньги далеко не в полной мере и не сразу доходят до реального сектора. Сначала надуваются финансовые рынки. Но когда дешевые кредиты все же доходят, вырастает потребительский и промышленный спрос. Промышленное производство инертно — оно, как правило, не может резко увеличить объемы. Возникают дефициты и растут цены. Это и называется инфляцией.

Первая волна роста цен — это так называемая инфляция спроса. Со временем бизнес адаптируется к новым условиям, но теперь дорожает уже производство. Цены увеличились по всей цепочке поставщиков, и продавцы тоже их повышают. Поскольку кредиты все еще дешевы, а предприятия работали с прибылью, то это не создает проблем. Вторая волна увеличения стоимости товаров и услуг — это инфляция предложения, или издержек производства.

Фаза инфляционного роста экономики может продолжаться, как правило, не более двух лет. Нередко периоды высокой инфляции заканчивались рецессией в экономике, которая длилась 6–18 месяцев. Сейчас увеличение стоимости товаров и услуг в США максимальное за 40 лет. Но и скорость работы «печатного станка» максимальная. В нынешней ситуации на общую инфляцию сильно влияет удорожания сырья — нефти, газа, металлов.

ФРС начала цикл ужесточения монетарной политики, причем число повышений ставки в этом году тоже может быть значительным — шесть. К концу года показатель рискует превысить 2,5%. Но это все равно намного ниже инфляции. ФРС ожидает, что увеличение цен пойдет на спад, но сейчас оно только набирает обороты. Если инфляция превысит 10%, существенно вырастает опасность шоков в промышленности, кредитовании, потребительском секторе. Фондовый рынок США, капитализация которого за два года удвоилась, может резко скорректироваться, что, в свою очередь, усилит рецессию.

Кстати, в Китае и Швейцарии, где не было резкого роста денежной массы, инфляция пока еще низкая. Но в этих странах ситуация отличается. Китай за счет жестких карантинных ограничений и ускоренной вакцинации первым вернулся к росту. Кроме того, долговая нагрузка в этих государствах была существенно ниже, чем в США и Еврозоне, и смягчения монетарной политики для разрешения долговых проблем не требовалось.

Повышение ключевой ставки в период шоков необходимо, прежде всего, для защиты курса рубля. Но сейчас риск значительного ослабления нацвалюты купирован, и не только повышением ставки, но и другими мерами, в том числе, ограничительного характера. В результате ситуация на валютном рынке стабилизирована.

В то же время, основные риски связаны с санкциями. Нарушены важные логистические цепочки, с рынка ушли поставщики, заменить которых быстро невозможно. В результате, растут цены — это тоже инфляция издержек. Но в данном случае, ужесточать монетарную политику не требуется. Высокие ставки душат кредитование с одной стороны, и увеличивают спрос на депозиты, размещать которые у банков мало возможностей. Длительное поддержание ставки на уровне выше инфляции при условии, что инфляция более 12% годовых, серьезно увеличивает вероятность стагнации.

Для поддержания экономики сейчас необходимо проводить мягкую денежно-кредитную политику, то есть поддерживать ключевую ниже уровня инфляции. Необходимый объем господдержки сейчас оценивается в 7–8 трлн рублей, при этом, часть средств придется взять из резервного фонда на фоне отказа от заимствований на внутреннем рынке. Низкие ставки позволят предприятиям, в том числе тем, кому господдержка не полагается, развивать бизнес. Оживет рынок потребительского кредитования. Более доступной станет ипотека.

Платой за мягкую денежно-кредитную политику будет более продолжительный период высокой инфляции. ЦБ не отменил таргетирование, но перенес срок снижения инфляции на конец 2023 года. Подъем экономики не будет быстрым. По итогам года ВВП может сократиться на 8–13%. Но это предварительные прогнозы. При условии активного стимулирования спад может оказаться меньше, а восстановление может произойти в следующем году.

Я ожидаю на ближайшем заседании снижения ключевой ставки на 1–2 п.п. При этом, в зависимости от динамики инфляции и курса USD/RUB не исключено снижение ставки в диапазон 13–15% в мае. Это приведет к оживлению рынка облигаций, удастся избежать корпоративных дефолтов.

Автор — начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»

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