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В Минпромторге заявили о поддержке производителей контейнеров в России

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Предприятия, которые производят контейнеры, могут претендовать на системные меры поддержки в России. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, поступившем в редакцию «Известий» в четверг, 14 апреля.

В объезд санкций: сфера перевозок столкнулась с беспрецедентным давлением
Транспортные компании нуждаются в льготных кредитах из-за резкого подорожания иностранных ТС и комплектующих

В частности, правительство решило увеличить в три раза объем субсидирования льготных кредитов для системообразующих промышленных предприятий до 120 млрд рублей. Таким образом, кредитный портфель будет расширен до 1,5 трлн рублей.

«Согласно ранее утвержденному решению правительства, системообразующие организации могут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что одна из доступных системных мер поддержки — компенсация части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Этот механизм скорректировали в 2022 году в части снижения требований к ключевому показателю результативности — соотношению объема субсидирования к объему реализации — с 1:5 до 1:2.

Также отмечается, что производитель «РМ Рейл Холдинг», в который входит предприятие «Абаканвагонмаш», включен в перечень системообразующих организаций российской экономики. При необходимости он может претендовать на все меры поддержки, предусмотренные для таких организаций.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на участников контейнерного рынка писал, что они ожидают потери 300–500 тыс. TEU емкостей, то есть 37,5–66% контейнерного парка, а также дефицита тары после того, как ушедшие из России контейнерные линии закончат эвакуацию своего парка. Эти контейнеры использовались в том числе для внутрироссийских перевозок. Собственным производством потери заместить нельзя, в России выпускается лишь 10 тыс. контейнеров в год, а для покупки в Китае нужно до $1,4 млрд.

Участники рынка предложили разные выходы — от привлечения в РФ китайских контейнеров на благоприятных для собственников условиях до централизованной закупки при поддержке государства.

7 апреля «Известия» сообщали, что участники сферы перевозок попросили правительство о поддержке. Соответствующее письмо руководители различных транспортных компаний ПЭК, «Дентро», «Альтика М» направили в аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Они пожаловались, что из-за санкций стоимость новых иностранных грузовиков и пассажирских ТС увеличилась в два раза. При этом цены на российские ТС поднялись на 70%. По мнению транспортников, одной из первоочередных мер должно стать предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств и покрытие кассовых разрывов сроком на год с нулевой процентной ставкой.

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