Несырьевой экспорт Москвы в ОАЭ вырос в семь раз

Москва вошла в число лидеров среди российских регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Объединенные Арабские Эмираты. В 2021 году он превысил 34,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

«Несырьевой экспорт Москвы в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года показал семикратный рост в сравнении с 2020-м. Одними из самых востребованных категорий стали медицина и фармацевтика. Вместе они обеспечили около 15 млрд рублей от общего объема экспорта в эту страну. В частности, столица поставляла вакцины и диагностические реагенты», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам заместителя главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, на столицу приходится 26% общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта в Объединенные Арабские Эмираты. «Для ведения бизнеса это перспективное направление, в ОАЭ активно развивается промышленность. Московским компаниям удалось среагировать на спрос и занять свою нишу на этом рынке», — отметил он.

Выйти на зарубежные рынки столичным предприятиям помогает Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. В МЭЦ могут найти заинтересованных байеров на рынке ОАЭ, провести с ними первичные переговоры, после чего поделиться контактами для дальнейшего обсуждения возможного сотрудничества. В 2021 году Московский экспортный центр организовал несколько бизнес-миссий с партнерами из ОАЭ, в которых участвовали московские компании, работающие в сфере информационных технологий, медицины, электроники, машин и оборудования.

В поиске контрагентов и проведении переговоров с потенциальными покупателями за рубежом московским компаниям также помогает центр «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики. Он занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и поставок продукции АПК.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.