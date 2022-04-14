Эксперты рассказали о популярных направлениях на майские праздники

Эксперты сообщили о росте числа россиян, желающих полететь за границу на предстоящие майские праздники.

Как рассказали «РИА Новости» в пресс-службе сервиса «Туту.ру» в четверг, 14 апреля, количество туристов, желающих провести праздники за рубежом, выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Наибольший интерес путешественники проявляют к Узбекистану — около 20% билетов было оформлено в этом направлении. На втором месте — Турция, на которую пришлось 11,3% бронирований. Третья строчка среди востребованных зарубежных направлений досталась Армении.

Также среди популярных зарубежных направлений — Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция.

В пресс-службе отметили, что внутренние направления выбирают 89% туристов. Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет.

Как напоминает сайт aif.ru, майские выходные будут состоять из двух периодов: с 30 апреля по 3 мая, а затем — с 7 по 10 мая.

Накануне, 13 апреля, эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев рассказал, что для жителей России открыты Турция и ОАЭ. Также можно отдохнуть на Мальдивах, но с ними нет прямого авиасообщения. Он отметил, что с точки зрения массовости Турция по возможностям и гарантиям занимает все-таки львиную долю этого рынка, сообщает телеканал «360».

12 апреля в Египте запустили электронную платформу для туристов, на которой они могут зарегистрировать свои сертификаты или тесты для ускорения прохождения процедур санитарного контроля.

2 и 3 апреля две российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings выполнили рейсы в Египет и обратно. Это значит, что после месячной паузы курорты Египта вновь начали заполняться российскими туристами.