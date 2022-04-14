Ритейлеры начали снижать цены на продукты и технику

Ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. За последнюю неделю «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10-30%, в некоторых случаях — до 50%. Об этом «Известиям» рассказали в компании.

На часть социально-значимых товаров продолжают действовать зафиксированные в феврале цены. Кроме того, компания запустила кредитное предложение и кэшбэки, добавили там.

К аналогичному шагу готов и продуктовый ритейл. Сразу два лидера отрасли — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси») — направили партнерам письма о снижении закупочных цен. «Известия» ознакомились с ними.

В X5 Group увидели четкую тенденцию к стабилизации и укреплению рубля и уверены, что производители и розница должны отреагировать на изменения. Торговая сеть предложила партнерам обновить отпускные цены: пересмотреть причины и обоснованность заявленного с 1 марта по 7 апреля подорожания товаров и снизить их стоимость, сказано в письме компании.

В сообщении «Магнита» указано, что ранее ритейлеры пересматривали цены партнеров из-за резкого изменения курса валют. Но сейчас он стабилизировался, поэтому компания попросила обновить стоимость товаров, сделав их более доступными для покупателей.

Плюс к этому ритейлер предложил восстановить промо-акции в полном объеме. В пресс-службе сети «Известиям» подтвердили, что уже ведут переговоры с поставщиками о возобновлении скидочных акций и промо.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поступить в распродажу: ритейл начал снижать цены и возвращать скидки